◇米男子ゴルフツアーマスターズ最終日（2026年4月12日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算12アンダーで初日からの首位を守り、2年連続2度目の優勝を飾った。最終18番、短いボギーパットを沈めたマキロイは天を仰ぎ、雄叫びを上げた。5歳の長女ポピーちゃんを抱き上げ、エリカ夫人、両親と