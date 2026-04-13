俳優堤真一（61）が主演するTBS系「日曜劇場GIFT」（日曜午後9時）の12日放送の第1話の平均世帯視聴率が9・4％だったことが13日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は5・7％。（いずれも関東地区、速報値）。日曜劇場で初回の世帯平均が2ケタを割ったのは22年「アトムの童（こ）」の8・9％（個人5・3％）以来となった。前作の鈴木亮平主演「リブート」は初回が世帯13・3％、個人8・4％。最終回が世帯12・7％、個人