「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。岡山国際サーキットで12日まで開催されたスーパーGT第1戦の結果を投稿した。「SUPER GT開幕戦はみごと36号車が優勝しました」とレースアンバサダーを務める「au TOM’S GR Supra」（坪井翔／山下健太）が優勝したことを報告した。「レースのほぼ半分をトップで走り抜いて本当に