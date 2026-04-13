レクサス新型「最高級ミニバン」発売！レクサスの最高級ミニバン「LM」がさらなる進化を遂げ、2026年4月1日より改良モデルが発売されました。初代LMは、運転手付きの高級ミニバンとしての高い需要に応えるべく2020年に誕生し、アジアを中心に展開していましたが、2023年に登場した2代目からは日本国内でも販売を開始。【画像】超カッコいい！ これが超豪華な「最高級ミニバン」です！（30枚以上）「ラグジュアリームーバー（LM