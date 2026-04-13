私はレナ。カフェでアリサに会いました。私は早々に、アリサの借金を知っていると言い放ちました。アリサは動揺。虚栄心のため無理な借金を背負ったにもかかわらず、「コウスケに知られたら離婚されるから助けて」と懇願します。私が拒否すると、アリサは「パートなんて恥ずかしい」とひと言。私の気持ちは完全に離れました。私はアリサに絶縁を宣言。茫然とするアリサを置いて席を立ち、未練を断ち切るようにアリサの連絡先をすべ