幼稚園や学校の懇親会で「この人とは話したことないな」というママに、みなさんなら自分から積極的に話しかけますか？先日ママスタコミュニティには「普段入ってこないのにクラス会は来る人の心理」として、ママたちに意見を求める投稿がありました。『半年に一度ほど、幼稚園クラスで集まりがあります。普段誰とも話さない、ポツンなときもあるのに、時々クラス会の集まりに参加する人がひとりいます。ほかのママと違い普段話さ