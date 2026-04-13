こんにちは！久留米大学文学部社会福祉学科4年の北里美弥です。来てくれた誰もが「やってみたい！」と言えるお祭り「舞来祭（まいくるさい）」を福岡県久留米市で開く準備を進めています。舞来祭は、4月18日（土）に六角堂広場で開催します！前回の記事では、クラウドファンディング（CF）の進め方や途中経過についてお伝えしました。今回はその後半戦で感じたこと、お祭りの内容についてです。3月22日、CFが終了しました！目