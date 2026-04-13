＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞【画像】マキロイの使用ギアの打痕などを拡大して見る前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回り、トータル12アンダーで優勝。大会連覇はジャック・ニクラス（1965-66年）、ニック・ファルド（1989-90年）、タイガー・ウッズ（2001-02年）以来、史上4人目の快挙となった。契