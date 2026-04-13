タレントで実業家の紗栄子（39）が13日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Burberry Beautyの新作フレグランス『HER PARFUM』」と書き出した紗栄子。「繊細なチェリーの甘さから始まり、アンバーとバニラへやさしく移ろう奥行きのあるグルマンの香りです」と自撮りを添えて紹介した。「大胆さの中にある上品さがとてもBurberryらしくて、少し気分を高めたい日に纏いたくなる香りマットなピンクのボトル