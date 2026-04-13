フォークシンガー松山千春（70）が12日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。番組中盤に放送事故があった。松山は番組中盤、藤圭子さんの代表曲「新宿の女」を放送。楽曲終わりで番組ジングル、CMへ。そのCMの一部音声がフェードアウト。続けて今度は別の番組ジングルの一部が流れ、無音に。そして松山の楽曲の一部が放送された後、さらに番組ジングルが流れ、CMが展開された。CMが終わると、松山は「た