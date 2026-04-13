サイボクは5月2日、創業80周年記念イベント「とこトンまつり」を本社敷地内(埼玉県日高市)で開催する。園内MAP開催日時は5月2日から5月6日、9:00〜(施設により営業時間が異なる)。園内では大道芸人によるショーや、音楽やダンスが鑑賞できる「特別ステージ」のほか、「ショッピング」「豚肉グルメ」「日帰り天然温泉」「アスレチック」「野菜詰め放題」などが楽しめる。「顔ハメ看板」や「キャラクタースポット」も登場する。ステ