東京都品川区は4月、物価高騰対策として、全区民に一律5,000円相当の「バニラVISAギフトカード」を配布する。しながわ生活応援事業品川区では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者などへの支援を主たる目的とした区民生活の支援を行う。申請不要で発送可能なバニラVISAギフトカード(5,000円相当)を給付することで、区民の手間を減らし、迅速な事業実施を図る。