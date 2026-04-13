セブン‐イレブン・ジャパンは4月14日、「セブンプレミアム チョコっとグミ 白桃味」(170.64円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。「セブンプレミアム チョコっとグミ 白桃味」(170.64円)「チョコっとグミ」は、独特なむにゅっとした食感と濃厚な味わいで発売のたびにSNSで話題となり、シリーズ累計販売数が約3,600万個を突破した人気シリーズ。今回は、春から初夏にかけて旬を迎える白桃味をシリーズで初めて採用した。「