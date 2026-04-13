SNSを中心にトレンドとなった「ピーナッツコーラ(ファーマーズ・コーク)」。コーラにナッツを入れて飲むという斬新なアレンジを、すでに試している方も多いのでは? そこで今回紹介したいのが、ファミリーマートが提案する「ピーナッツコーラの世界が広がるアレンジ」です!ファミマはペプシにピーナッツを入れてみた! (@famima_nowより引用)ファミマル「ペプシコーラ」にピーナッツをIN流行りの「ピーナッツコーラ」とやらを、早速