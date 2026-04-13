「きれいなスイングをしましょう（始動～トップ）」見て覚えるゴルフの基本 きれいなスイングをしましょう（始動～トップ） ゴルフは構えてからフィニッシュまでほんの数秒で終わってしまうため、スイング中にチェックポイントを確認することはできませんが、ゆっくり素振りをしてポイントをチェックして下さい。きれいなスイングは無駄のないスイングなので、飛んで曲がらない球が打てるようになります。 〈始