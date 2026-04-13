【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の佐藤健と俳優・歌⼿の柴咲コウが出演する『アサヒゴールド』の新TVCM「ゴールドなうまさ、誕⽣。」篇が4⽉14⽇から放映開始される。【写真】佐藤健の貴重な歌唱シーン◆佐藤健＆柴咲コウ、「ゴールドなうまさ、誕⽣。」篇は、やわらかな⽇の光が差し込む空間で佐藤と柴咲が『アサヒゴールド』をグラスに注ぎ、晴れやかな表情で味わう様⼦を描いてい