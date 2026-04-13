自律神経の乱れは『重大な病気』を招くことも？ 血流悪化から脳梗塞・心筋梗塞へ繋がるリスク 自律神経の乱れによる不調の種類とは アクセルである交感神経とブレーキである副交感神経。両者がしっかりと機能していることが「自律神経の整った状態」です。一方で、それぞれが正しく機能していないと、「自律神経の乱れた状態」になります。自律神経の乱れは、体や心に様々な辛い症状を引き起こしますが、その主な要因