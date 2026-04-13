温泉・サウナは疲労回復に逆効果？自律神経を酷使する『熱いお風呂』の誤解 熱いお風呂で自律神経は大忙し 「温泉に入っても疲れはとれない」、そう聞くと驚く人も多いでしょう。これはサウナなどでも同様で、汗をかいたら新陳代謝がよくなると思われがちですが、汗をかいても脱水が進むだけで血行がよくなるわけでもありません。むしろ、血流は水分が減ることで悪化します。こうした誤解があるため、温泉やサウナで大量の汗