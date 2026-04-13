藤井 風（Fujii Kaze）が日本時間4月12日（日）、コーチェラ2日目に出演。当日のライブから「Okay, Goodbye」のライブ映像が公開された。藤井のステージは、当日午前9時過ぎからYouTubeで生配信され、日本でも多くのファンやリスナーが視聴。ベーシストのKoby Shy（Ba）を筆頭に、江粼 文武 (Key：WONK)、TAIKING（Gt：Suchmos）、佐治宣英（Dr）、コーラスのShy CarterとARIWA（ASOUND）からなるバンドとともに、「Its Alri