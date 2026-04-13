ブリトニー・スピアーズが、飲酒運転の疑いで逮捕された後、リハビリ施設に入所したことが明らかになった。関係者がローリングストーンに語ったところによると、彼女は自らの意思で治療施設に入所したという。この決断は、ロサンゼルス郡外で3月4日に逮捕されてから約1カ月後のことだ。当時、カリフォルニア・ハイウェイ・パトロールの広報担当はローリングストーンに対し、スピアーズがアルコールおよび薬物の影響下で運転してい