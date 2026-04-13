「非アルコール性脂肪肝」の原因とは お酒を飲まなくても脂肪肝になる ●糖質のとり過ぎでも肝臓に脂肪はたまる 肝臓に脂肪がたまり過ぎた状態の「脂肪肝」は、大きく「アルコール性脂肪肝」と「非アルコール性脂肪肝」の２つに分けられます。アルコール性脂肪肝は、大量にお酒を飲む生活を続けることで、アルコールを分解する肝臓が疲弊し、肝臓に脂肪がたまって発症します。 一方、非アルコ