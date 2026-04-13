佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。「気温の移り変わり（福岡市）」 今週は最高気温、最低気温ともに平均を上回る日が続くでしょう。特に最低気温は平年の11℃を大きく超えて16℃くらいの日が多くなる見込みです。朝の冷え込みは和らぎ、朝でもカーディガンを羽織るくらいでお出かけできそうです。日中は日差しのある日は上着いらずの暖かさになります。 「