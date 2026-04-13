ドル円159.70円台でもみ合い、米イラン協議決裂もある程度は想定内か 米イラン協議決裂を受けリスク回避の動きが広がっている。有事のドル買いでドル円は一時159.85円付近まで上昇したが、その後は159.70円台までやや軟化。米株先物とNY金先物は下げ渋っている、日経平均も400円安と思いのほか下げは限定的。 NY原油は高止まり、104ドル台で推移。 米イラン互いに強硬姿勢を示していたことから協議決裂もある程度は想定内