東京時間09:39現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝104.58（+8.01+8.29%） 週末にパキスタンのイスラマバードで行われた米国・イスラエルとイランとの協議が決裂。週明けNY原油が急騰してスタート。高値は１０５．６３ドルと先週末終値９６．５７ドルから急騰している。もっとも、ある程度は想定内ということで、上昇後はもみ合い。