東京時間09:39現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24745.00（-315.00-1.26%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4695.80（-91.60-1.91%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米国・イスラエルとイランとの協議が決裂したことで、ドルが急騰しており、その分金先物は急落している