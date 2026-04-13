USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.827.596.057.45 1MO8.077.026.787.51 3MO8.476.617.267.33 6MO8.856.637.777.58 9MO9.036.748.057.76 1YR9.136.868.257.88 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.6411.318.16 1MO7.7010.657.79 3MO8.1410.027.69 6MO8.709.997.81 9MO8.97