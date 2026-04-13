１２日、北京に到着したハーリド皇太子（右端）。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京4月13日】アラブ首長国連邦（UAE）のハーリド・アブダビ皇太子が12日夜、北京に到着し、中国訪問を開始した。１２日、北京に到着したハーリド皇太子（中央）。（北京＝新華社記者／才揚）