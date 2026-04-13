12日に投開票されたハンガリー総選挙で親EU路線の野党が勝利したことを受けて、ヨーロッパの首脳らが祝福するコメントを発表しています。ハンガリーの総選挙では、16年間政権を担いEU加盟国でありながらウクライナ支援に度々反対してきたオルバン首相の与党に対して、EUとの関係回復などを訴えてきたマジャル氏率いる野党が勝利しました。選挙結果を受け、EUのフォンデアライエン委員長は「ハンガリーはヨーロッパを選んだ。EUはよ