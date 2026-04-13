アメリカ中央軍は、日本時間13日午後11時からイランの港に出入りするすべての船舶を対象に、封鎖措置を開始すると発表しました。アメリカ中央軍によると、日本時間13日午後11時から封鎖措置の対象となるのはペルシャ湾とオマーン湾に面するイランの港に出入りするすべての船舶で、「船籍は問わない」ということです。ただ、「ホルムズ海峡を通過してイラン以外の港に出入りする船舶については航行の自由を妨げない」としています。