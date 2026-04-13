東ヨーロッパ・ハンガリーで総選挙が行われ、親ロシアのオルバン首相率いる与党が敗北し、16年ぶりに政権交代することが確実になりました。12日、ハンガリーで総選挙が行われ、16年間政権を担ってきたオルバン首相率いる与党「フィデス」が、野党「ティサ」に大差で敗北しました。「ティサ」は憲法を改正できる3分の2以上の議席を確保したとみられています。オルバン首相は、EU加盟国でありながらウクライナ支援に度々反対して、EU