今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。4月12日（日）放送の同番組では、Hi-STANDARDを大特集。地上波のテレビ番組初出演となる、3人揃ってのインタビューが実現した。【映像】Hi-STANDARD、“メディア嫌い”だった理由を明かすスタジオには、ハイスタを愛するMAH（SiM）、綾小路 翔（氣志團）、そして音楽ジャーナリストの鹿野淳が