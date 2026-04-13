4月13日、八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）が手がける次世代アスリート育成プロジェクト「BLACK SAMURAI」は、「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」を8月6日から8日にかけて開催することを発表した。2回目の開催となる今回も、会場は昨年と同様に愛知県名古屋市のIGアリーナとなる。 同イベントは、八村が海外で培った経験をもとに設計された育成プログラムで、日本バスケットボール界の課題とされる