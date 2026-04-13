良品計画は続伸し、上場来高値を更新している。前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期（２５年９月～２６年２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想の上方修正を開示した。売上高予想を前回予想の８６００億円から８８７０億円（前期比１３．０％増）、営業利益予想を７９０億円から８９０億円（同２０．５％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は４円増配し、中間・期末各１６円の合計３２円として