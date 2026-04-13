ほぼ日がストップ高まで買われ、年初来高値を更新した。同社は１０日取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比６９．６％増の１７億３３００万円となり、通期計画の６億８０００万円を大きく超過した。 売上高は同２３．０％増の７０億６５００万円で着地。「ほぼ日手帳」の販売部数が１００万部を突破して成長を牽引したほか、利益面では原価率が改