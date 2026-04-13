三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなど銀行株の一角が堅調に推移している。赤沢亮正経済産業相は１２日のＮＨＫの番組に出演し、物価高対策に関して日銀の金融政策が「一つの選択肢としてあり得る」と述べた。円安による輸入インフレの影響を抑制するため、日銀が利上げに踏み切れるように地ならしをしているとの受け止めが広がっている。早