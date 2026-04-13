寿スピリッツが３日ぶりに急反騰している。前週末１０日の取引終了後、２６年３月期の通期売上高が前の期比８．９％増の７８７億９６００万円だったと発表した。第４四半期（１～３月）は中国の渡航自粛の影響があったものの、売上高が前年同期比９．５％増の２０３億１１００万円になったとしており、増収基調の継続を好感した買いが集まっている。新規出店やインバウンド対策の強化などを続けた。なお、２６年３月期の連