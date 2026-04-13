ギフトホールディングスに注目したい。同社は「町田商店」などのラーメン店を運営している。３月１６日に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結営業利益は前年同期比８５．２％増の１４億３４００万円と好調だった。既存店売上高が堅調に推移したほか、コスト管理が奏功したことなどが寄与した。この好業績を受け、同社では２６年１０月期通期の同利益予想を４３億円から４４億円（前期比３０