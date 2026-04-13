ココペリが大幅高で３日ぶりに反発している。この日、みずほ銀行（東京都千代田区）と、海外ビジネスマッチングプラットフォーム「ＭＩＺＵＨＯＢＩＧＡＤＶＡＮＣＥＧＬＯＢＡＬ」のサービスを開始したと発表しており、好材料視されている。 「ＢＩＧＡＤＶＡＮＣＥＧＬＯＢＡＬ」は、日本企業と海外企業が国境や言語の垣根を越えて出会い、ビジネスの可能性を広げるための新たなサービス。両