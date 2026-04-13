午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５３２、値下がり銘柄数は９８５、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に鉱業、非鉄金属、食料、陸運など。値下がりで目立つのは空運、電気・ガス、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS