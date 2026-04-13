NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月14日放送の第12話では、りん（見上愛）の暮らしが落ち着いたことを聞いた直美（上坂樹里）が鹿鳴館へ向かう。 参考：坂東彌十郎、『風、薫る』清水卯三郎のイメージは「『不思議の国のアリス』のうさぎ」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 瑞穂屋に島田（佐野晶哉）がやって