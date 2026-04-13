保管場所や保存の工夫次第で、オメガ3系脂肪酸の品質は大きく変わります。キッチンのコンロ周辺や窓際など、一般的に油を置きがちな場所が実はリスクの高い環境である理由を解説します。冷蔵保存や遮光対策のほか、空気との接触を減らす実践的な工夫についても詳しく紹介します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ