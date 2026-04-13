適切なケアを続けても発熱が長引く場合は、原因の再評価や医療機関での精査が必要になることがあります。発熱の持続期間や随伴症状をしっかり確認することが重要です。ここでは、受診を検討すべきタイミングや、長引く発熱で疑われる疾患について、大人と子どもそれぞれの観点から解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視