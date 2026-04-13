立ちくらみは起立性調節障害の代表的な症状ですが、その原因を正しく理解している方は多くありません。血圧の変化や脳血流の低下が関係しています。本章では、立ちくらみが起こる仕組みをわかりやすく解説し、症状の理解を深めます。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現