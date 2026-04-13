ルートン・タウンを率いるジャック・ウィルシャー監督が、監督キャリアで初タイトルを獲得した。EFLリーグ1（イングランド3部リーグ）で10位につけているルートン・タウンは、『ウェンブリー・スタジアム』で開催されたヴェルトゥ・トロフィー（EFLトロフィー）決勝で、EFLリーグ1の5位につけているストックポート・カウンティと対戦。11分にストックポート・カウンティが先制したが、その後に3点を決めたルートン・タウンが逆