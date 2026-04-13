【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが4月13日0時に、新曲「風と町」を配信リリース。14日には、NHK総合『うたコン』に出演、さらに同日21時30分よりSpotify公式リスニングパーティーが開催される。 ■ミセス、14日放送のNHK『うたコン』にて「風と町」をテレビ初パフォーマンス 「風と町」は「lulu.」に続くフェーズ3の2作目の新曲にして、NHK連続テレビ小説『風、薫る