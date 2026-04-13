【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが4月21日にリリースする3rd EP『We on Fire』より、タイトル曲「We on Fire」のMVが公開された。 ■ラストコーラス部分はメンバーのKが振付 「We on Fire」のMVでは、&TEAMメンバー全員が本格的なアクションシーンに初挑戦しており、シンクロダンスにも垣間見える驚異的な身体能力を発揮した。パルクールのように障害物を超える