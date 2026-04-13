13日10時現在の日経平均株価は前週末比409.90円（-0.72％）安の5万6514.21円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は532、値下がりは985、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は144.82円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ファストリ が51.49円、アドテスト が50.69円、ＳＢＧ が48.27円、ダイキン が14.25円と続いている。 プラス寄与度トップはフジク