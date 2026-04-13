中国メディアの澎湃新聞によると、中国の新興電気自動車（EV）メーカーの理想汽車（リ・オート）は11日、某日系ブランドによる悪意ある貶めに遭っているとして法的責任を追求する姿勢を示した。理想汽車法務部の公式微博（ウェイボー）は11日夜、「当社はこのほど、某ブランドの新車発売後、小紅書（レッドノート）などのオンラインプラットフォームに、理想i6および理想L6と当該ブランドのモデルを不当に対比し、悪意を持って貶め