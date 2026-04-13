ピョンピョンと片足立ちで斜めに構え、相手が踏み込もうとした次の瞬間、顔面へ伸びる鋭く的確な前蹴りやストレート。独特すぎる空手7連覇女子ファイターの“蹴って殴れる”攻撃スタイルに実況席の魔裟斗は「コブラみたいな蹴りだ」と驚嘆。「上手いな」「当て感いい」「相手やりにくいよな」とファンもざわついた。【映像】“蹴っても殴っても”ヤバい 空手女子の斬新スタイル4月11日、代々木競技場第二体育館で開催された「K