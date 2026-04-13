モデルの滝沢眞規子が、自宅の広々としたガレージで愛犬のトリミングを自らこなす驚きの私生活を披露し、共演者たちを驚愕させた。【映像】愛犬をトリミングするタキマキ＆激広おしゃれガレージABEMAで放送された『秘密のママ園 Season2』は、滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人が、ママとしての日常や育児の本音を建前なしで語り合う情報バラエティ番組である。4月12日の放送回では、MC陣の近況報告から意外な私生活の裏